Трамп заявил о потенциально очень скорой встречи с Владимиром Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным может пройти «очень скоро» в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер сказал журналистам, передают РИА Новости.
«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил Трамп.
Ранее «Радио 1» сообщало, что было названо место и время встречи делегаций из США и России для переговоров по украинскому конфликту. Это произойдет 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Предполагается, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марк Рубио, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского главы по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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