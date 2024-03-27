Захарова: Украина пошла в противоход всему миру, не осудив теракт в «Крокусе»

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только Украина не осудила теракт в «Крокус сити холле», хотя весь мир, включая Запад, выступил с решительным его осуждением. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
По словам официального представителя МИД РФ, в украинских социальных сетях появились злорадные комментарии, которые не стали удалять модераторы американских платформ. Захарова отметила, что «смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляет кому-то людоедское удовлетворение».
Она добавила, что это относится не только к киевскому режиму, но и ко всем, кто оправдывает убийство россиян.
Ранее Захарова сообщила, что Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы не «остаться за бортом».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Она добавила, что это относится не только к киевскому режиму, но и ко всем, кто оправдывает убийство россиян.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова