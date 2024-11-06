Погибший на СВО солдат из Тюмени оставил родителям предсмертное письмо

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Егор Якубенко, снайпер из Тюмени и участник специальной военной операции, погиб в результате удара вражеского беспилотника. Перед смертью он отдал своему другу письмо, которое тот передал родителям погибшего бойцыа.
Родители Егора опубликовали текст посмертного послания своего сына в социальной сети фонда «Защитники Отечества». Солдат пишет, что он сделал свой выбор — быть воином, и ни о чём не жалеет. Если мама и папа сейчас читают эти строки, значит он сейчас уже не с ними, а с Богом, смотрит на них сверху и радуется.
Егор попросил отца построить новую баню, посадил дерево, завёл собаку и съездил с мамой отдохнуть на море. Он попросил его не работать на вахте, а проводить больше времени со своей женой, его матерью. Боец напомнил, что жизнь одна и надо уметь наслаждаться каждым моментом, встречать рассвет у моря и не откладывать ничего на потом. По словам Егора, он благодарен своим родителям за то, что они воспитали и вырастили его таким, и он всегда будет рядом с ними.
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