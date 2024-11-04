Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Клирик Казанского собора на Красной площади, священник Геннадий Бочаров рассказал, как чудо от обретенной Московской Казанской иконы Божией Матери, переданной патриархом Московским и всея Руси в храм, спасла жизнь бойца СВО. Об этом информирует РИА Новости.
По словам священника, однажды в храм пришла женщина, которая сообщила про чудо, произошедшее с ее сыном в зоне проведения спецоперации.
Бочаров назвал «Божием чудом» обретение древнего намоленного образа.
День Казанской иконы Божией Матери Русская православная церковь отмечает ежегодно 4 ноября. В этот день в РФ отмечается День народного единства, празднование которого связано с избавлением Москвы от польских интервентов в 1612 году.
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«Сын у меня сейчас воюет, я молилась перед Казанской иконой Божией Матери, и сыну было явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти», — рассказал священник.
Бочаров назвал «Божием чудом» обретение древнего намоленного образа.
День Казанской иконы Божией Матери Русская православная церковь отмечает ежегодно 4 ноября. В этот день в РФ отмечается День народного единства, празднование которого связано с избавлением Москвы от польских интервентов в 1612 году.
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Екатерина Коршунова