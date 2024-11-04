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Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

Священник Бочаров: чудо от Казанской иконы Божией Матери спасло жизнь воина СВО
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Клирик Казанского собора на Красной площади, священник Геннадий Бочаров рассказал, как чудо от обретенной Московской Казанской иконы Божией Матери, переданной патриархом Московским и всея Руси в храм, спасла жизнь бойца СВО. Об этом информирует РИА Новости.
По словам священника, однажды в храм пришла женщина, которая сообщила про чудо, произошедшее с ее сыном в зоне проведения спецоперации.

«Сын у меня сейчас воюет, я молилась перед Казанской иконой Божией Матери, и сыну было явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти», — рассказал священник.



Бочаров назвал «Божием чудом» обретение древнего намоленного образа.

День Казанской иконы Божией Матери Русская православная церковь отмечает ежегодно 4 ноября. В этот день в РФ отмечается День народного единства, празднование которого связано с избавлением Москвы от польских интервентов в 1612 году.

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РИА Новости: непричастных к преступлениям пленных из ВСУ освобождают
04 ноября 2024, 12:51

Украинские пленные в российском исправительном учреждении (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Пленных боевиков ВСУ, которые непричастны к преступлениям, освобождают из заключения, проинформировала РИА Новости волонтер Марина Афишина.
«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением и они остаются жить на территории РФ», — пояснила журналистам собеседница.
Афишина подчеркнула, что данные об их освобождении не афишируются в целях безопасности. Часть украинских военнослужащих получают выплаты на Украине.

Ранее Марина Афишина сообщала, что военнопленные боевики ВСУ встретились с родными в Донбассе. Волонтер подчеркнула, что подобные встречи играют важную роль.

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Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

В СНБО Украины заявили про якобы первый удар по «военным КНДР» под Курском

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#конфликт
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В СНБО Украины заявили про якобы первый удар по «военным КНДР» под Курском
04 ноября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

«Северокорейские военные» якобы «попали под обстрел» на курском направлении, утверждает представитель Совета нацбезопасности и обороны Украины в Telegram-канале Андрей Коваленко.
«Первые военные из КНДР попали под обстрел в Курской области», — сказано в публикации Коваленко.
Никаких подробностей он не привел. Накануне Коваленко сообщал, что в Google Maps оказались фото расположения украинских военных систем. О каких именно системах шла речь, не упоминалось.

При этом Коваленко сначала проинформировал, что в корпорации обращение с просьбой удалить информацию не удовлетворили, а затем сообщил, что сотрудники Google все же связались с ним.

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#конфликт
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#украина
#курская область
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Лавров: США готовят Европу к самоубийственному прямому конфликту с Россией
04 ноября 2024, 11:33

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

США готовят Европу к тому, чтобы она ввязалась в самоубийственную авантюру по вступлению в прямой военный конфликт с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном симпозиуме «Создавая будущее», передает РИА Новости.
По словам министра, данная авантюра готовится на тот случай, если «режим Зеленского не справится». Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день правительства многих стран Европы не видят для себя будущего в многополярной системе международных отношений. Вместо этого они обращаются к «заокеанскому гегемону», пояснил глава российского МИД.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Медведев ответил, что поможет России одержать победу
Медведев: России поможет одержать победу любовь к родине и предкам
04 ноября 2024, 11:22

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Любовь к Родине и предкам поможет России победить, написал у себя в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Искренняя любовь к родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя отечества! С Днем народного единства!» — гласит публикация.
Политик прикрепил к посту отрывок из киноленты «Минин и Пожарский».

День народного единства учредили в память о событиях XVII века, когда в 1612 году народное ополчение вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили столицу от польских захватчиков.

Ранее Медведев рассказывал о прокси-войне против РФ с участием Запада.

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Пленные боевики ВСУ встретились с родственниками в ДНР
04 ноября 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Пленные украинские боевики встретились с родственниками в Донбассе, пишет РИА Новости, ссылаясь на волонтера Марину Афишину.
«Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории РФ. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников», — пояснила она.
Афишина подчеркнула важность таких встреч, поскольку военнопленные изолированы от информации о жизни их родни.

«Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям», — резюмировала волонтер.

Встречу помогла организовать омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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#россия
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В США раскрыли, как «ультиматум» Трампа завершит конфликт на Украине
Hill: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому
04 ноября 2024, 10:23

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как Владимиру Зеленскому, так и президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает The Hill.
Согласно информации источника, республиканский политик может стать «двигателем перемен», необходимых Украине.

«Трамп может подтолкнуть Украину к столу переговоров с помощью рычага поддержки Соединенных Штатов, а России он может угрожать прямо противоположным: расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной», — говорится в материале.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Курской области
МО РФ сообщило о прикрытии наносящей удары по ВСУ авиации в Курской области
04 ноября 2024, 09:52

Фото: iStock/javarman3

Российские экипажи истребителей Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые ударяли по военной технике и личному составу ВСУ на границе в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что целью дежурства истребителей в воздухе стало прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника. Согласно информации военного ведомства, во время выполнения полетного задания российские военнослужащие также обнаружили излучения украинской радиолокационной станции противовоздушной обороны.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО
Замком группировки «Восток» Греков предрек паузу в наступлении ВС РФ из-за дождя
04 ноября 2024, 09:13

Фото: iStock/zabelin

Дожди неминуемо приведут к паузе в активных боевых действиях в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков, пишет ТАСС.
Генерал пояснил, что особый характер почв затрудняет использование тяжелых видов вооружения и личного постава. По словам Грекова, непогода окажет влияние на возможности и российской, и украинской стороны, и связанная с ней пауза уже наблюдалась в течение прошлых лет.

Военный отметил, что дожди являются единственным препятствием для наступления российской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские военные захватили 43 опорных пункта ВСУ
Группировка войск «Запад» за сутки захватила 43 опорных пункта ВСУ
04 ноября 2024, 08:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Отмечается, что бойцы ВС России нанесли удар по живой силе и технике врага в населенных пунктах Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве.

Бигма подчеркнул, что также были ликвидированы 8 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 9 минометных расчетов и два дрона ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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