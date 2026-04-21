SHOT: Над Новочеркасском слышны взрывы и стрельба из-за массированной атаки ВСУ
ВСУ атакуют Новочеркасск в Ростовской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
В публикации подчеркивается, что массированный налет БПЛА продолжается последние пару часов. В небе над Новочеркасском раздаются десятки взрывов и стрельба, очевидцы наблюдают яркие вспышки. Над городом активно работает противовоздушная оборона. Точное количество уничтоженных беспилотников не указывается.
По предварительной информации, в одном из районов на месте падения обломков сбитого украинского дрона начался пожар, туда выехали экстренные службы. Официальных сведений о последствиях атаки пока нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
