Путин подписал указ об эксперименте по отсрочке уплаты НДС для импортёров
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в страну. Об этом сообщается в документе, который появился на портале официального опубликования правовых актов.
Указ «О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики» принят с целью облегчить условия для импортёров и стимулировать ввоз товаров в Россию. Он уже вступил в силу.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» продлится до 31 мая
Эксперимент продлится до 30 июня 2027 года включительно. В материале подчеркивается, что отсрочка НДС, взимаемого таможенными органами, будет предоставляться на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров для внутреннего потребления без начисления процентов. Участниками эксперимента смогут стать юрлица, включённые в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Указ также определяет требования к компаниям, которые могут воспользоваться отсрочкой. Они должны применять общий режим налогообложения, не иметь задолженности по таможенным платежам, пошлинам, процентам и пеням. Более того, в отношении компаний-претендентов не должно быть дел о банкротстве в арбитражном суде.