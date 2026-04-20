BMW без номеров жестко протаранил несколько машин на Садовом кольце в центе Москвы
На Садовом кольце автомобиль BMW без номеров протаранил несколько машин, есть погибший. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
ДТП произошло рядом с улицей Покровка, на месте работают экстренные службы. В материале уточняется, что иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с несколькими автомобилями и мотоциклом. В результате как минимум один человек погиб, предварительно — мотоциклист.
Точное количество пострадавших в публикации не приводится, однако на кадрах с места события можно увидеть несколько машин скорой помощи и МЧС. Очевидцы страшной аварии утверждают, что количество поврежденных авто превысило семь штук. Движение в районе ДТП временно перекрыли в обе стороны.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Нижегородской области при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли четыре человека.
