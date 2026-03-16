SHOT: Над Ярославлем прогремела серия взрывов на фоне работы ПВО
Над Ярославлем прогремела серия взрывов. Предварительно, система противовоздушной обороны отражает атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, мощные хлопки раздавались в южной и центральной части города. Некоторые очевидцы услышали «жужжащий» звук мотора, характерный для пролетающего на низкой высоте дрона.
В аэропорту Ярославля уже более 16 часов действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
