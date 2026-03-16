Четверо детей пострадали после опрокидывания авто в Хабаровском крае
В Хабаровском крае при опрокидывании автомобиля пострадали четверо детей. Об этом пишет пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 15 марта у села Ачан в Амурском районе. Неустановленный водитель Hyundai Avante не справился с управлением и съехал в кювет. Его транспортное средство перевернулось, а сам мужчина покинул место ДТП, нарушив пункт 2.5 ПДД РФ.
В салоне поврежденного авто находились пятеро пассажиров — четверо детей в возрасте от 6 до 10 лет и их мать. Установлено, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Всех несовершеннолетних с ушибами доставили в районную больницу.
