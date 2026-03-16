В Краснодарском крае после удара дрона произошло возгорание на нефтебазе
В промзоне Лабинска после атаки украинского беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
К тушению огня привлекли четыре расчёта, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели продолжают работу на месте.
Напомним, что в ночь с 15 на 16 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 20 дронов ВСУ, летевших на Москву. Все эти БПЛА были уничтожены в течение одного часа.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, когда российская армия начнёт штурм Славянска. По его информации, в настоящий момент подразделения РФ находятся в 10–15 километрах от города.
