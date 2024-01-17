Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

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В Минобороны РФ сообщили, что экипажи самолётов Су-25 на Донецком направлении совершили удар по опорным пунктам и живой силе ВС Украины.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует РИА Новости заявление оборонного ведомства.
Там добавили, что экипажи после применения авиационных средств выполнили противоракетный маневр, затем выпустили тепловые ловушки и вернулись к месту вылета.
«Все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошел в штатном режиме», — отметили в Минобороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян