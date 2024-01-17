Гладков: Над Белгородом сбиты семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет

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Сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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