МО: 7 ракет РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вынужден был признать, что армия России активно наступает по многим направлениям на Украине, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Так он ответил на вопрос побеждает ли Украина в конфликте или просто не проигрывает.