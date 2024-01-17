МО: 7 ракет РСЗО «Ольха» и 4 БПЛА ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Средства ПВО сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолëтного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском военном ведомстве.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в жилом секторе. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место, уточнил Гладков.
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