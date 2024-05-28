Швеция отложила поставку истребителей Gripen на Украину

Фото: iStock/VanderWolf-Images
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна откладывает запланированную поставку шведских истребителей Gripen на Украину ради ввода в эксплуатацию многоцелевых боевых самолетов F-16. Об этом сообщает Reuters.
По словам министра, остальные союзники Украины также попросили Швецию повременить с поставками Gripen по этой причине. Мотив данной просьбы Йонсон раскрывать не стал.
Осенью прошлого года власти Швеции подтвердили, что одним из условий возможной поставки истребителей Киеву является членство скандинавской страны в Североатлантическом альянсе. Примечательно, что российская сторона будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носителей ядерного оружия.
Ранее глава Минобороны республики Андрис Спрудс заявил, что Латвия в текущем году вложит более 20 миллионов евро в развитие «армии дронов». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Швеция не намерена передавать Украине свои истребители
Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»
В Европе Шольца и Макрона считают «хромыми утками»
Осенью прошлого года власти Швеции подтвердили, что одним из условий возможной поставки истребителей Киеву является членство скандинавской страны в Североатлантическом альянсе. Примечательно, что российская сторона будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носителей ядерного оружия.
Ранее глава Минобороны республики Андрис Спрудс заявил, что Латвия в текущем году вложит более 20 миллионов евро в развитие «армии дронов». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Швеция не намерена передавать Украине свои истребители
Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»
В Европе Шольца и Макрона считают «хромыми утками»
Екатерина Коршунова