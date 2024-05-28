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Швеция отложила поставку истребителей Gripen на Украину

Reuters: Швеция отложила поставку истребителей Gripen на Украину ради F-16
28 мая 2024, 16:17
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна откладывает запланированную поставку шведских истребителей Gripen на Украину ради ввода в эксплуатацию многоцелевых боевых самолетов F-16. Об этом сообщает Reuters.
По словам министра, остальные союзники Украины также попросили Швецию повременить с поставками Gripen по этой причине. Мотив данной просьбы Йонсон раскрывать не стал.

Осенью прошлого года власти Швеции подтвердили, что одним из условий возможной поставки истребителей Киеву является членство скандинавской страны в Североатлантическом альянсе. Примечательно, что российская сторона будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носителей ядерного оружия.



Ранее глава Минобороны республики Андрис Спрудс заявил, что Латвия в текущем году вложит более 20 миллионов евро в развитие «армии дронов». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Путин жестко предупредил Польшу о последствиях ввода войск на Украину
Путин: поляки не уйдут из Украины, если зайдут туда контингентом
28 мая 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поляки не уйдут из Украины, если зайдут контингентом на территорию страны. Об этом Путин рассказал во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
По словам главы государства, для РФ не является секретом то, что польские военные находятся на Украине. Их разговоры перехватывают в эфире, отметил российский лидер.

Факт того, что поляки не уйдут вместе с другими контингентами стран Европы ​является очевидным, добавил президент Путин.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.

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#польша
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#спецоперация
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Смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков
Группа «Аида» спецназа «Ахмат» переброшена в Волчанск для уничтожения ВСУ
28 мая 2024, 16:54

Фото: iStock/ IherPhoto

Разведгруппа «Аида» спецназа «Ахмат» отправилась бить врага в Волчанск. Об этом пишет в своем Telegram-канале командир подразделения.
«Где бы на фронте не открывался филиал ада, группа Аида СпН «Ахмат» шагнет в него с улыбкой. Выбрал путь воина — значит будь воином. Враг будет разбит», — написано в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Угроза для гражданского населения»: Какое опасное химическое оружие применяют ВСУ
Микробиолог Никулин: химическое оружие ВСУ может навредить мирным гражданам
28 мая 2024, 16:25

Фото: iStock/andrey shalari

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют крупномасштабно применить токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, эксперт в микробиологии Игорь Никулин в беседе с «Радио 1» сказал, что Украине боеприпасы с опасными химическими веществами поставляет США.

«У наших военных есть сведения, что в Краматорск уже доставили несколько вагонов с опасными химическими веществами. Это американские боеприпасы Би-Зет, СИ-ЭС и СИ-АР. Би-Зет — психохимическое оружие, которое взывает временное помешательство, а СИ-АР и СИ-ЭТ — это слезоточивый газ, в большой дозе даже смертельно-опасный. Это представляет угрозу больше не для военнослужащих, потому что у них есть противогазы, а именно для гражданского населения, у которых нет средств защиты», — объяснил эксперт.

Игорь Никулин рассказал, что Украина, несмотря на конвенцию о химическом оружии, уже неоднократно применяла различные химические вещества и яды, что противоречит международной договоренности о ведении военных действий.

«Белый фосфор, например, который используют США и Израиль. Но эти две страны отказались подписывать какие-то поправки по поводу неизбирательного оружия, а Украина подпись поставила, но использовать такое оружие продолжает. Это говорит о том, что мы имеем дело с государственным террористом», — сказал собеседник.

По словам Игоря Никулина, ВСУ помещает опасные химические вещества в беспилотники, потому что это сделать проще всего.

«Такие случаи уже были, они пытались использовать такое и под Бахмутом, и в Запорожской области. На Украине раньше была достаточно развита химическая промышленность, и на заводах сохранились в промышленных объемах и фосген, и фосгрит, и другие вещества, которые используются в органическом синтезе. В основном это оружие кустарного производства. Мы видели ролики, как они снаряжают дроны этим. Но есть те снаряды и бомбы, которые им поставляют западные союзники», — прокомментировал собеседник.

Игорь Никулин особенно отметил, что применение химически опасного оружия является грубейшим нарушением конвенции. То, что ОЗХО на это не реагирует, подтверждает, что речь идёт о двойных стандартах, заключил эксперт.

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Известен возможный регион применения химического оружия ВСУ
ВСУ могут применить химическое оружие в Харьковской области
28 мая 2024, 16:14

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Боевики ВСУ могут применить химическое оружие в Харьковской области. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» сделал военный эксперт Олег Глазунов.
«Нельзя исключать, что ВСУ могут применить химоружие, так как они отступают по всей линии фронта, и поэтому у них не хватает ни военной техники, ни танков, ни самолетов. Единственный вариант, чтобы остановить наше наступление, — это применить химическое оружие, использование которого запрещено ООН», – сказал Глазунов.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что украинские неонацисты хотят крупномасштабно использовать токсические вещества в зоне спецоперации. Такие данные, по словам Кириллова, подтверждаются запросами Украины на поставку противогазов, антидотов и прочих средств индивидуальной защиты в чрезмерном объеме.

Также Кириллов обвинил Незалежную в применении химического оружия. По словам военного, киевский режим использовал химоружие в районе Артемовска, Донецка и других населенных пунктов.

Кириллов подчеркнул, что химоружием пользовались с согласия западных стран и его применение «стало системным».

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#оружие
#харьков
#харьковская область
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«ВСУ бегут от россиян»: СМИ оценили эффективность новой «тактики порезов»
Al Mayadeen: целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва ВС РФ
28 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/Diy13

Целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях. Об этом пишет Al Mayadeen.
В материале говориться, что у армии РФ хватает сил, чтобы прорывать украинскую оборону на разных направлениях и не отдавать инициативу на поле боя.

«И даже без какого-либо «генерального наступления» эта тактика «тысячи мелких порезов» очень опасна для ВСУ, так как обескровливает силы украинской армии, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта», — подчеркнули обозреватели.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Ирландии поразились масштабу потерь среди ВСУ
Журналист Боуз: масштабы потерь среди ВСУ на поле боя поражают
28 мая 2024, 15:35

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ на поле боя на передовой поражают своими масштабами. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Неслучайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен», — написал Боуз в соцсети Х.

По его словам, украинские власти тщательно скрывают данные о потерях в армии, при этом западные СМИ никак этому не противостоят.

Ранее газета Monde писала, что ВСУ столкнулись с серьезными потерями из-за недостатка беспилотных летательных аппаратов и поддержки артиллерии. Командир взвода ВСУ Александр Беляев подчеркнул, что недостаток дронов и огневой поддержки артиллерии приводит к большим потерям, особенно в свете уничтожения российскими FPV-дронами украинской военной техники.

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Украина запрашивает антидоты в чрезмерных количествах, заявили в Минобороны
Минобороны: Киев просит противогазы, что говорит о планах применить химоружие
28 мая 2024, 15:33

Фото: iStock/vladj55

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах, что говорит о планах по применению токсичных веществ. Об этом Кириллов сообщил на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины.
По его словам, РФ регулярно фикисровала многочисленные случаи применения ВСУ вещества хлорпикрин, которое зачастую идёт в смеси с хлорацетофеноном. Эти вещества применялись в районе Донецка, Богдановки, Кременной и других населенных пунктов.

Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук заявил, что ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях фронта. Среди армии ВС РФ был ​зафиксирован случай, при котором российский боец на трое ​суток потерял зрение после применения украинскими боевиками химоружия.

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ВСУ применили гранаты с отравляющим веществом против бойцов ВС РФ
МО РФ сообщило о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом CS
28 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Украинские войска применили гранаты с отравляющим веществом CS против российских военных на Краснолиманском и Богуславском направлениях. От этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
Российская сторона неоднократно фиксировала и подтверждала случаи применения ВСУ боеприпасов с хлорпикрином и другими химическими средствами раздражающего действия в составе.

Подчеркнём, что CS – это отравляющее вещество, вызывающее раздражение слизистых оболочек. При большой концентрации вещества способно вызвать ожоги открытых участков кожи, а в редких случаях паралич дыхания и сердца, а также летальный исход.

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#спецоперация
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Стало известно, сколько украинских заключённых вступили в ряды ВСУ
Министр юстиции Украины Малюська: 613 заключенных вступили в ряды ВСУ
28 мая 2024, 15:10

Фото: iStock/Irina Piskova

Более 600 заключенных на Украине выпустили из мест лишения свободы по УДО для мобилизации в ряды ВСУ. Такие данные привёл министр юстиции страны Денис Малюська.
«По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения, без смешивания с другими военнослужащими. Уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ», — рассказал Малюська в эфире телеканала «Рада».

По его словам, сейчас бывшие осуждённые проходят боевую подготовку.

Кроме того, Малюська считает необходимым привлечь к службе в ВСУ тех, кто осуждён за одно убийство, так как заключенные идут «не бабочек ловить, а убивать». По словам украинского министра, прошлый опыт убийства может помочь им вести боевые действия.

Ранее американское издание The New York Times сообщало, что в соответствии с нововведениями в законе о мобилизации на Украине освободили 350 заключенных для участия в военных действиях.

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