В Европе Шольца и Макрона считают «хромыми утками»

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали для остальных европейских лидеров «хромыми утками». Об этом сообщает Politico.
В материале издания говорится, что Макрон и Шольц являются неэффективными политическими деятели, которые, возможно, не смогут остаться на своем посту. Критики глав Германии и Франции утверждают, что их экономическая и политическая слабость могут серьезно подорвать вес их слова при назначении новых лиц на ключевые посты ЕС после предстоящих выборов в Европарламент.
Примечательно, что другие государства сомневаются в том, что Париж и Берлин должны и дальше определять повестку сообщества.
Ранее сообщалось, что жены президентов Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сделали общее фото на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, где они смеются.
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Примечательно, что другие государства сомневаются в том, что Париж и Берлин должны и дальше определять повестку сообщества.
Ранее сообщалось, что жены президентов Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сделали общее фото на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, где они смеются.
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Екатерина Коршунова