29 ноября 2026, 07:20

Фото: iStock/Terry Papoulias

С вечера 28 ноября до утра 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 беспилотника. Силы ПВО успешно сбили все цели. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.