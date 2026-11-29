Силы ПВО уничтожили 542 дрона, летевших в сторону Московского региона
С вечера 28 ноября до утра 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 беспилотника. Силы ПВО успешно сбили все цели. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идёт о дронах ВСУ, сбитых в период с 17:00 (мск) субботы по 07:00 (мск) воскресенья. Большую часть этих аппаратов удалось нейтрализовать на дальних подступах, при этом 105 украинских БПЛА ликвидировали на подлёте к Москве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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