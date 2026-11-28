«Нужно время»: Мария Шурочкина отказывается от работы с психологом после пожара
Певица Нюша: Мария Шурочкина отказывается от работы с психологом после пожара
Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) сообщила, что её младшая сестра Мария пока не хочет работать с психологом после пожара. Слова Анны приводит «Звездач».
Нюша рассказала, что восстановление Марии продолжается и ей стало немного лучше.
«Пока мы немного об этом говорили, потому что она всё равно немножко в таком состоянии... Я понимаю, что ей нужно дать время», — сказала певица.Она добавила, что предлагала сестре обратиться к психологу.
«Это определённый период, который предстоит ещё какое‑то время прожить. Насколько я знаю, пока она отказывается от работы с психологом. Думаю, просто должно пройти ещё какое‑то время», — отметила артистка.Напомним, что Марию госпитализировали с ожогами 8 ноября. По предварительным сведениям, причиной пожара стала вспышка паров биотоплива, которым заправляют биокамин.