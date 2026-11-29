Развеян миф о безвредности малых доз алкоголя и никотина
Даже небольшие дозы алкоголя и никотина вредят здоровью. Об этом ТАСС сообщил судмедэксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета Алексей Решетун.
По его словам, распространённые мифы о безвредности малых доз спиртного и никотина связаны с попытками убедить людей, что незначительное потребление не сказывается на организме. Верить подобным утверждениям не стоит. Кроме того, на практике люди, как правило, малыми дозами не ограничиваются, что приводит к ещё более серьёзным последствиям.
Схожие заблуждения Решетун отметил и в отношении отдельных видов алкоголя, в частности красного вина. Его пользу нередко объясняют содержанием танинов. Напомним, что ранее нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев рассказывал о том, каким людям наиболее важно избегать распития красного вина.
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