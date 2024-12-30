Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

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Российские вертолеты Ка-52М, известные как «Аллигаторы», уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Операция проводилась в составе смешанной тактической группы, в которой участвовали также подразделения группировки «Север». Кадры выложили в своем Telegram-канале РЕН ТВ Новости.
Экипажи вертолетов, выполнив удар по заданной цели, демонстрировали высокую маневренность, перемещаясь на минимальной высоте. Такой тактический ход позволил избежать попадания ракет из переносных зенитных комплексов.
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«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — сообщили в Минобороны.
Экипажи вертолетов, выполнив удар по заданной цели, демонстрировали высокую маневренность, перемещаясь на минимальной высоте. Такой тактический ход позволил избежать попадания ракет из переносных зенитных комплексов.
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Мария Моисеева