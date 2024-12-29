Скончалась актриса «Интернов» и «Кухни» Надежда Подъяпольская

Надежда Подъяпольская (Фото: соцсети)
На 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино, мастер дубляжа Надежда Подъяпольская. О ее кончине сообщили в пресс-службе Московского ТЮЗа.
Дата и место прощанияПрощание с актрисой пройдет 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища. Причина смерти Подъяпольской не уточняется.
Карьера в театре и киноНадежда Подъяпольская родилась в 1941 году и окончила Драматическую студию при Центральном детском театре под руководством Анатолия Эфроса. Ее творческая карьера началась в Московском ТЮЗе, а в кинематографе она дебютировала в 1985 году в фильме «Анчутка».
За годы работы в театре и кино Подъяпольская приняла участие более чем в 120 проектах. Зрителям она запомнилась своими ролями в таких сериалах, как «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня» и «Интерны».
Фото: iStock/Andrey Zhuravlev
Мастер дубляжа и озвучиванияНадежда Подъяпольская обладала уникальным голосом, который оживил множество персонажей в отечественных и зарубежных фильмах. Она озвучила героев в таких картинах, как «Приключения Электроника», «Новогодняя сказка», «Джокер», «Маленькие женщины» и «Дюна».
Творческое наследие Надежды Подъяпольской, ее вклад в театральное искусство, кинематограф и дубляж будут жить в сердцах зрителей. Ее работа вдохновляла коллег и оставила неизгладимый след в российской культуре.
Последняя работа актрисыПоследним проектом в карьере Подъяпольской стала комедия «Коля, домой!», премьера которой запланирована на 2025 год. Эта лента станет последним напоминанием о таланте и творческой энергии актрисы.
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