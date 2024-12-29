Украинские СМИ заявили, что горячая фаза СВО завершится 30 декабря

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Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что горячая фаза СВО может завершиться уже завтра, 30 декабря. Его слова приводит издание «Страна.ua».
По мнению Гордона*, снижение числа воздушных тревог, атак дронов и ракет накануне Нового года связано с достижением определенных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.
Журналист предположил, что 30 декабря может состояться историческая встреча, на которой будет решена дальнейшая судьба конфликта. Он считает, что исход переговоров положит конец активным боевым действиям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе раскрыли главную проблему ВСУ.
Также известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров 29 декабря отметил, что РФ не устраивают инициативы команды Дональда Трампа по Украине. Министр подчеркнул, что от действующих американских властей не поступало никаких сигналов о готовности к переговорам по конфликту, поскольку фактическим хозяином США все еще является Джо Байден.
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*Признан в РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов
«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация», — заявил Гордон*.
Журналист предположил, что 30 декабря может состояться историческая встреча, на которой будет решена дальнейшая судьба конфликта. Он считает, что исход переговоров положит конец активным боевым действиям.
«Ждать осталось недолго», — уверенно сказал он.Проверить его прогноз, как отмечает издание, удастся уже в течение ближайших суток.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе раскрыли главную проблему ВСУ.
Также известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров 29 декабря отметил, что РФ не устраивают инициативы команды Дональда Трампа по Украине. Министр подчеркнул, что от действующих американских властей не поступало никаких сигналов о готовности к переговорам по конфликту, поскольку фактическим хозяином США все еще является Джо Байден.
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*Признан в РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов
Мария Моисеева