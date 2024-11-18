Симоньян: США зря разрешили Киеву нанесение ударов ATACMS вглубь России

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала разрешение США Украине наносить удары вглубь территории России с использованием западного дальнобойного оружия. Она усомнилась в разумности этого шага.
«Не знаю, зачем, но знаю, что зря», — написала журналистка в своём телеграм-канале.
Накануне, 17 ноября, сразу несколько западных изданий сообщили, что президент США Джозеф Байден впервые дал Украине разрешение на применение западных ракет большой дальности для ударов вглубь территории России. Скорее всего, это будут ракеты ATACMS. Такое решение было принято под предлогом того, что Россия якобы задействовала военных из КНДР в Курской области. По сообщению издания Figaro, Франция и Великобритания также разрешили наносить удары по территории России с использованием своего дальнобойного вооружения.
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Александр Бойцов