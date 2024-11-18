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Стало известно, когда США уведомили Украину о разрешении бить ракетами ATACMS по РФ

Axios: США передали Украине решение по ударам вглубь РФ около трех дней назад
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина была проинформирована о полученном разрешении президента США Джо Байдена использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России около трех дней назад. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на собственный источник.
«Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS только по территории Курской области.



Ранее газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден в первый раз санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. Решение приняли из-за информации о якобы присутствии войск КНДР на территории курского приграничья.

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Зеленский оценил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по территории России
Зеленский: удары по РФ не анонсируют, ракеты скажут сами за себя
18 ноября 2024, 08:07

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что удары по территории России не стоит анонсировать, а ракеты скажут все сами за себя. Так он прокомментировал сообщения СМИ о разрешении президента США Джо Байдена бить американским дальнобойным оружием по РФ. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
«Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя», — заявил Зеленский.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Подобное решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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ПВО уничтожила 59 БПЛА ВСУ, два из них ликвидированы в Московской области
МО РФ: минувшей ночью над территорией России ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ
18 ноября 2024, 07:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью сбила 59 украинских беспилотников, два из которых в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два вражеских беспилотника сбили на территории Московской области, сорок пять дронов уничтожили в Брянской области, шесть – в Курской области, три – в Белгородской области и три – в Тульской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подразделения ПВО Министерства обороны сбили по одному беспилотнику в Раменском и Павлово-Посадском городских округах.

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Названы самые активные поставщики БПЛА Украине
Дипломат Жданова назвала Францию и ФРГ активными поставщиками БПЛА Украине
18 ноября 2024, 06:19

Фото: istockphoto/NatureNow

Исполняющая обязанности главы делегации России в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, какие страны особенно активно осуществляют прямые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украину. Ее слова цитирует РИА Новости.
Жданова перечислила наиболее активных поставщиков БПЛА на Украину, в том числе Францию и Германию.

«Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция», – подчеркнул она.

Ранее Жданова сообщила, что украинская армия и США обучают террористов навыкам обращения с беспилотниками. Она пояснила, что ВСУ наняли несколько тысяч специализированных групп для управления БПЛА.

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#сша
#всу
#великобритания
#франция
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Рогов заявил о продвижении российских войск к Малой Токмачке в Запорожской области
18 ноября 2024, 04:19

Фото: iStock/dr_evil

Российская армия продвинулась от Новопокровки до Малой Токмачки, контролируемой украинской армией, улучшив свои позиции на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
По его словам, российские военные улучшили свои позиции на передовой и оттеснили линию фронта.

«Есть продвижение от района Новопокровки на запад и северо-запад от данного населенного пункта в сторону Малой Токмачки», – отметил Рогов.

Ранее в селе Малая Токмачка под Орехово был уничтожен склад украинских войск с артиллерийскими боеприпасами и многозарядной ракетной системой (РСЗО).

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#запорожская область
#владимир рогов
#общественная палата
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Пушилин заявил об активных боевых действиях в Курахово
Пушилин: ВС РФ ведут активные боевые действия в Курахово на территории ДНР
17 ноября 2024, 23:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) активно ведут боевые действия в районе Курахово и наиболее густонаселенном пункте Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул важность текущих действий в регионе. Пушилин пояснил, что освобождение города от украинской армии снизит интенсивность артиллерийских обстрелов Петровского района Донецка, в первую очередь со стороны Курахово. По словам главы ДНР, театр боевых действий «развивается очень интенсивно».

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко признал, что у Курахово в ДНР могут окружить до 3000 украинских бойцов. Он пояснил, что в настоящее время командование украинской армии пытается остановить окружение украинской группировки в населенном пункте.

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#всу
#вс рф
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NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
17 ноября 2024, 22:59

Фото: iStock/ Olena_Z

Украина первоначально будет использовать ракеты большой дальности ATACMS для защиты своих военнослужащих в Курской области, передала The New York Times (NYT) со ссылкой.
Источники газеты рассказали, что дальнобойное оружие будут использовать «против российских и северокорейских войск» в приграничном регионе.

В статье NYT сообщали, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в первый раз санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. Решение приняли, поскольку появилась информация о том, что Россия задействовала на поле боя в Курской области войска КНДР.

Ранее сообщалось, что что с лета 2024 года отношения Киева и Лондона ухудшились, Вооружённые силы Украины перестали получать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Причина — нехватка запасов этого оружия у Великобритании и в неэффективном его использовании Украиной, полагает The Times.

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#сво
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Появились подробности о погибшей при атаке ВСУ журналистке Кузнецовой
WarGonzo: Погибшей при атаке украинской армией Кузнецовой было 34 года
17 ноября 2024, 18:54

Фото: iStock/ microgen

Погибшей при атаке ВСУ журналистке Юлии Кузнецовой было 34 года, проинформировал Телеграм-канал WarGonzo.
У главного редактора «Народной газеты» осталась дочь. В издании она работала с 2008 года.

«Девушка активно поддерживала своих земляков и воинов на СВО, верила в победу армии России», — сообщали в публикации Телеграм-канала.

17 ноября 2024 года губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём Телеграм-канале сообщил о смерти журналистки Юдии Кузнецовой. Она погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Главред «Народной газеты» была в легковой машине, по которой ударил дрон. Юлия Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в своём новом материале рассказать землякам об обстановке в районе.

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МАГАТЭ: Украина ограничила работу семи из девяти действующих ядерных реакторов
17 ноября 2024, 18:40

Фото: istockphoto/WangAnQi

Украина ограничила работу семи действующих на территории страны ядерных реакторов из девяти. Это произошло после массированной атаки Вооружённых сил РФ на объекты энергетической инфраструктуры страны.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ). Отмечается, что только два реактора вырабатывают энергию на полную мощность. Один реактор полностью остановлен для технического обслуживания. Выработка энергии на остальных шести снижена в пределах от 40% до 90%.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что украинские АЭС сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности. Он отметил, что энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность.

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#магатэ
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На Западе раскрыли, к чему привела в Курской области прихоть Зеленского
Полковник Бо: ВСУ теряют лучших в Курской области из-за прихоти Зеленского
17 ноября 2024, 18:31

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские войска несут большие потери в Курской области и теряют лучших из-за прихоти Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире ютуб-канала Deep Dive. По его словам, Зеленский тратит в курском приграничье ресурсы с минимальным оперативным и тактическим успехом.
«Украинцы в Курской области полностью окружены, и это очень странная ситуация <…> Украина вводит новые войска и лучшие войска в эти небольшие районы, а русские продолжают разбивать эти войска, и это ослабляет ВСУ. <…> Украинские военные поняли это, проблема в том, что Зеленский не хочет этого понимать», — пояснил он.
Бо отметил, что в такой ситуации ослабляется весь остальной фронт. Зеленский таким образом хочет заручиться поддержкой Запада, считает полковник, но ему не удастся удержать даже эти небольшие территории.

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