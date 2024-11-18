Стало известно, когда США уведомили Украину о разрешении бить ракетами ATACMS по РФ

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Украина была проинформирована о полученном разрешении президента США Джо Байдена использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России около трех дней назад. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на собственный источник.
«Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS только по территории Курской области.
Ранее газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден в первый раз санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. Решение приняли из-за информации о якобы присутствии войск КНДР на территории курского приграничья.
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Элина Позднякова