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Россия должна рассмотреть возможность нанесения одиночного демонстрационного ядерного удара в водах у берегов Великобритании и Франции после того, как Украине разрешили нанести удары дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости.
Он назвал ситуацию, при которой украинская армия может нанести массированный удар крылатыми ракетами британского, французского и американского производства по территории России, взрывоопасной. По мнению эксперта, демонстрационный ядерный удар покажет решимость России в случае непринятия мер для предотвращения подобных действий со стороны Киева.
До этого газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Александр Климов