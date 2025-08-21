Сын самого страшного маньяка СССР Юрий Чикатило погиб, воюя за ВСУ
Юрий, сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило, погиб во время боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Он был ликвидирован российскими войсками в результате массированного артобстрела. Согласно имеющимся данным, Юрий Чикатило начал службу в ВСУ в начале специальной военной операции и пропал без вести около восьми месяцев назад. На момент его исчезновения он находился в составе артиллерийского подразделения. В результате недавних событий Украина признала его погибшим и планирует посмертно представить к награде — ордену «За мужество» II степени.
Интересно, что Юрий Чикатило ушел воевать, чтобы избежать уголовного преследования на Украине, где его разыскивали за долги по алиментам, кредитам и штрафам. Его отец, Андрей Чикатило, известный как «советский потрошитель», совершил 53 убийства и был казнён в 1994 году.
