Сын самого страшного маньяка СССР Юрий Чикатило погиб, воюя за ВСУ

21 августа 2025, 08:16

Юрий Чикатило погиб, сражаясь на стороне ВСУ в Харьковской области

Андрей Чикатило (Фото: Риа Новости/Владимир Вяткин)

Юрий, сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило, погиб во время боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».