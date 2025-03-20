SHOT: Сын Чикатило служит в рядах ВСУ

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил у него дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, опубликованном на сайте Белого дома.