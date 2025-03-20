SHOT: Сын Чикатило служит в рядах ВСУ

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Сын маньяка Андрея Чикатило 56-летний Юрий проходит службу в рядах украинской армии. Известно, что он служит в подразделении артиллеристов на Харьковском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, Юрий сменил фамилию на девичью своей жены — Мирошниченко. В ряды ВСУ он вступил ещё в самом начале спецоперации.
Юрий Мирошниченко долго наживался на имени своего отца, ходил на разные украинские шоу, участвовал в Евромайдане и делал вид, что он истинный патриот Украины. На фронт уехал из-за проблем с законом.
В 2016 году Юрия бросила жена. Он не стал платить алименты на своего сына (мальчик родился в день рождения деда-убийцы, его назвали в его честь). В итоге у Мирошниченко накопились долги, из-за чего его разыскивали судебные приставы и МВД Украины. Чтобы не попасться, он уехал воевать.
Также у Мирошниченко есть и другие проблемы с законом — судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время Юрий занимался разграблением украинских заводов, украденное имущество переправлял в Россию. В общей сложности он провёл в тюрьме 13 лет, где никогда не скрывал своего родства с маньяком Чикатило.
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Юрий Мирошниченко долго наживался на имени своего отца, ходил на разные украинские шоу, участвовал в Евромайдане и делал вид, что он истинный патриот Украины. На фронт уехал из-за проблем с законом.
В 2016 году Юрия бросила жена. Он не стал платить алименты на своего сына (мальчик родился в день рождения деда-убийцы, его назвали в его честь). В итоге у Мирошниченко накопились долги, из-за чего его разыскивали судебные приставы и МВД Украины. Чтобы не попасться, он уехал воевать.
Также у Мирошниченко есть и другие проблемы с законом — судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время Юрий занимался разграблением украинских заводов, украденное имущество переправлял в Россию. В общей сложности он провёл в тюрьме 13 лет, где никогда не скрывал своего родства с маньяком Чикатило.
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Анастасия Чубина