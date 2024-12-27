Сырский признал, что ВСУ не удаётся обеспечить должную подготовку мобилизованных

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ВСУ не удаётся обеспечить достаточную подготовку мобилизованных бойцов. С таким признанием выступил главком армии Украины Александр Сырский в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что заслушал доклады о проблемах подготовки и их решении. Также определил задачи по улучшению качества подготовки и обновлению стандартов базовой общевоенной подготовки.
Сырский признал, что бригады ВСУ бросают новобранцев в эпицентр боевых действий в первые же дни после мобилизации, тем самым не соблюдая установленные сроки адаптации в 5-14 дней.
Главком отметил, что условия не соблюдаются из-за интенсивных боёв. При этом он отметил, что необходимо восстановить обеспечение полного, 14-дневного периода адаптации. В связи с этим предлагается продлить сроки подготовки к участию в боях с 1,5 до 2 месяцев.
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Сырский признал, что бригады ВСУ бросают новобранцев в эпицентр боевых действий в первые же дни после мобилизации, тем самым не соблюдая установленные сроки адаптации в 5-14 дней.
Главком отметил, что условия не соблюдаются из-за интенсивных боёв. При этом он отметил, что необходимо восстановить обеспечение полного, 14-дневного периода адаптации. В связи с этим предлагается продлить сроки подготовки к участию в боях с 1,5 до 2 месяцев.
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Анастасия Чинкова