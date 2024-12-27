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SHOT: ВСУ расстреливали гражданских при отступлении из Курахово

SHOT: ВСУ не выполнили приказ «держаться до конца» в Курахово
Фото: istockphoto/Ivan_Ru

Фото: istockphoto/Ivan_Ru

Вся жилая зона Курахово освобождена от боевиков ВСУ. Подразделениями российских штурмовиков при обходе домов во время зачистки обнаружены 28 неопознанных тел гражданских.


У всех погибших зафиксированы сквозные пулевые ранения, передаёт телеграм-канал SHOT. Очевидно, украинские военные, поняв, что не сумеют выполнить приказ командования «держаться до конца», отступили, расстреливая по пути мирных жителей. Тела убитых доставлены в отдел судебно-медицинской экспертизы.

Все найденные погибшие гражданские находились в оккупированной зоне ВСУ. Взятые в плен украинцы признались в зверском отношении к мирным жителям, которые ждали прихода российской армии. По словам солдат, когда город был взят в котёл, командование приказывало им расстреливать гражданских.

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Стало известно, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области
Гагин: иностранные военные обслуживают технику ВСУ в Курской области
27 декабря 2024, 10:09

Фото: istockphoto/N-sky

Иностранные военные специалисты, маскируясь под наемников, занимаются обслуживанием западной техники, которая используется для атак на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военно-политического эксперта Яна Гагина.
По его мнению, противник отправил в этот регион наиболее подготовленные военные формирования. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины в Курской области активно используют значительное количество высокоточной военной техники, полученной от НАТО.

«Там (в Курской области — ред.) и самые высококвалифицированные наемники, я бы назвал даже не наемники, а военные иностранные специалисты, потому что очень часто под наемников камуфлируются кадровые военнослужащие, офицеры стран НАТО», — поделился Гагин.

Эксперт отметил, что участие иностранных специалистов в «курской авантюре» является очевидным. Он добавил, что Украине вряд ли доверили бы ключи шифрования или какие-либо технологии, так как это было бы крайне неразумно, чтобы доверять такие вещи наемникам или украинским военнослужащим.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.

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ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области
27 декабря 2024, 09:57

Фото: iStock/Naypong

Украинские войска пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что минувшей ночью ВСУ пытались нарушить работу завода «Абсолют», производящего пищевой спирт. На подлёте к предприятию были уничтожены два беспилотника PD-2. Первый сбили в районе трёх часов ночи, а второй – спустя двадцать минут.

Беспилотники летели на низкой высоте с интервалом в десяток километров. В результате неудавшейся атаки никто не пострадал.

Также уточняется, что предприятие не производит военную и стратегическую продукцию.

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#всу
#россия
#тульская область
#атака
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Российский военнослужащий Майоров совершил подвиг в условиях сложной видимости
27 декабря 2024, 09:04

Фото: istockphoto/fortton

В условиях ограниченной видимости младший сержант Роман Майоров проявил исключительную храбрость и профессионализм, предотвратив действия диверсионной группы ВСУ. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
В сумерках Майоров заметил движение противника и оперативно доложил командиру о сложившейся ситуации. Приняв решение организовать засаду, он скрытно переместился на выгодную позицию, обеспечив место для стрельбы на пути следования украинских военных. Используя особенности местности для укрытия, младший сержант подготовил эффективную ловушку.

Когда диверсионная группа оказалась в секторе ведения огня, она попыталась оказать сопротивление, однако не смогла противостоять мощному огню. В результате операции группа понесла значительные потери, а выжившие боевики были вынуждены отступить с места боя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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#всу
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Подполье: Сотрудник ТЦК порой избивают мобилизованных до смерти
Подполье: Есть факты смертей мобилизованных после избиения в ТЦК
27 декабря 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) на Украине нередко избивают мобилизованных. Имеются также пока неподтверждённые факты смертей новобранцев.
Об этом ТАСС рассказали представители подполья «Дозор». По словам подпольщиков, избивая только что мобилизованных украинцев сотрудники ТЦК таким образом проводят с ними «воспитательную работу», чтобы не слишком распространялись о своих правах.

Собеседник агентства отметил, что среди населения всё чаще происходят эпизоды сопротивления военкомам, люди на улицах пытаются отстаивать безопасность людей, которых схватили представители ТЦК.

По его словам, военкомы уже не выезжают без сопровождения наряда полиции в количестве не менее четырёх человек. Причём стражи порядка должны быть вооружены, только тогда сотрудники ТЦК будут в безопасности. Народ же с ужасом ждёт понижения возраста мобилизации, заключил подпольщик.

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«Катастрофа» для ВСУ в Судже, зачистка Курской области, штурмы в Торецке: последние новости СВО
27 декабря 2024, 08:31

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких фронтах, включая Краснолиманское направление. На Угледарском участке идут интенсивные бои, российские силы расширяют свои позиции и сообщают об освобождении села Гигант. О последних событиях в зоне СВО на 27 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области Вооруженные силы России продолжают вести боевые действия в лесных массивах Суджанского района. Согласно информации Минобороны России, украинские вооруженные силы продолжают осуществлять встречные контратаки, стремясь замедлить продвижение ВС РФ. Российская армия, в свою очередь, стремительно зачищает территорию от украинского гарнизона.

При этом, по словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, войска киевского режима ожидает катастрофическое поражение в Курской области. В своем видео на YouTube он отметил, что ситуация в районе Суджи становится все более серьезной.
«С каждым днем становится очевиднее, что украинские силы сталкиваются с настоящей катастрофой на курском выступе. Ситуация выглядит крайне неблагоприятно», — заявил Меркурис.

Он добавил, что моральный дух украинских военнослужащих в этом регионе продолжает падать по мере подготовки к возможным столкновениям за Суджу. Есть вероятность, что даже наиболее подготовленные и оснащенные подразделения ВСУ могут оказаться в окружении в этом районе.

В ВСУ признались, что Украина больше не может вести боевые действия
В ВСУ признались, что Украина больше не может вести боевые действия

Краснолиманское направление


Российские вооруженные силы форсировали реку Жеребец к северу от Тернов и достигли окраин Ивановки, где смогли закрепиться. Освобождение этого населенного пункта позволит обойти Терны с западной стороны, нарушить коммуникации украинских войск с основными силами и создать мини-окружение на данном участке.


Покровское направление


Российские войска наносят удары по оборонительным рубежам украинской армии вокруг Покровска. Зафиксировано значительное продвижение между Песчаным и Волково. Южнее российские подразделения продвинулись к линии обороны между Новоалександровкой и Надеждинкой, обходя с юга Нововасилевку и Успеновку. Этот маневр создает условия для дальнейшего обхода Покровска с юго-запада в направлении Удачного и Котлино.

На востоке российские штурмовые группы создают плацдарм на левом берегу реки Казенный Торец с целью дальнейшего наступления на Миролюбовку и Новоэкономическое. Это позволит перерезать дорогу на Константиновку и продолжить окружение Мирнограда с востока.

Фото: iStock/Evgeny555

Херсонское направление


На Херсонском фронте российские войска активизировали огневую поддержку по позициям украинских сил. Артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелые огнеметные системы (ТОС) наносят удары по выявленным целям. Украинская сторона продолжает информационную кампанию о якобы готовящемся наступлении российских войск и занимается минированием стратегически важных объектов.

По данным источников, за последние сутки ВСУ выполнили 45 ударов по левому берегу Днепра, в результате чего в Голой Пристани и Алешках пострадали два человека.


Запорожское направление


На Запорожском направлении сохраняется позиционная борьба в районах населенных пунктов Каменское и Орехов, при этом линия боевого соприкосновения не претерпела значительных изменений.


Торецкое направление


Из Торецка поступают сведения о подготовке российских штурмовых групп к атаке на шахту «Торецкая». Бои продолжаются в Щербиновке, расположенной к западу от Торецка, а в северной части города происходят ожесточенные столкновения.


Часовярское и Северское направления


На Часовярском участке фронта сохраняется стабильная позиционная обстановка, без значительных изменений. Российские штурмовые группы продолжают атаки на завод огнеупоров, проявляя активность в микрорайоне Северный и на флангах. На Северском направлении также ведутся позиционные бои, при этом артиллерия наносит удары по позициям ВСУ, включая окрестности Северска.

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#армия
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#всу
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#минобороны
#курская область
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Командир разведки «Ахмата» Аид рассказал о снайперских дуэлях в Курской области
27 декабря 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

В Курской области нередко проходят снайперские дуэли. Об этом рассказал журналистам командир разведывательной группы батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
По его словам, украинское командование перебросило на данное направление снайперский расчёт из бригады Главного управления разведки (ГРУ) Украины. Это сильно осложняло выполнение боевых задач российских военных, так как опытная группа снайперов ГРУ скрытно передвигалась с одного участка на другой и создавала постоянную угрозу для солдат и офицеров Вооружённых сил РФ.

В итоге снайпер ВС РФ на протяжении девяти дней вёл напряжённую снайперскую дуэль с противником. В ходе противостояния ему удалось выследить и уничтожить четырёх украинских снайперов. По словам Аида, для обнаружения и отвлечения внимания стрелков из ВСУ использовались беспилотники.

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#вс рф
#солдат
#всу
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Бойцы ВСУ начали передвигаться пешком по Курской области из-за атак России
РИА Новости: бойцам ВСУ приходится идти пешком из-за натиска подразделений РФ
27 декабря 2024, 08:08

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными трудностями в логистике. Они вынуждены передвигаться пешком из-за потерь своей техники. Как сообщает РИА Новости, подразделение «Анвар» активно использует дроны для поражения украинских боевых машин, что приводит к значительным потерям вооружения у ВСУ.
По словам бойца с позывным Слим, ситуация на передовой осложняется отсутствием листвы, что затрудняет передвижение и маскировку.

«Сначала приходится ехать на квадроцикле, потом двигаться пешком. Все это делается для сохранения жизни личного состава», — отметил он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#ночь
#бпла
#сво
#всу
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ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
27 декабря 2024, 07:30

Фото: iStock/sommersby

В минувшую ночь российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировала 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, сбитые БПЛА были обнаружены над пятью регионами страны.

Согласно сводке, пять беспилотников были уничтожены в Брянской области, три — в Курской области, два — в Белгородской и Тульской областях, а один — в Астраханской области. Оперативные действия ПВО подтвердили свою эффективность в обеспечении безопасности воздушного пространства.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Киеве назвали размер помощи, полученной от Токио. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава «ФОРЭС» выплатит 15 млн за сбитый истребитель F-16 в Запорожье
27 декабря 2024, 06:50

Фото: iStock/KuntalSaha

Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в Запорожской области. Этим поделились в URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании.
«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — заявил Шмотьев.

Речь идет об истребителе, который сбили силы ВС РФ в Запорожской области. Отмечается, что F-16 готовил ракетную атаку по территории региона.

Первые заявления о выплате денег за сбитый истребитель Шмотьев делал в ходе проведения международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Также бизнесмен отметил и факт выплат за подбитые американские танки. В частности, предприниматель выплатил пять миллионов за первый уничтоженный танк. За последующие полагалось уже по 500 тысяч рублей.

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