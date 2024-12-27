SHOT: ВСУ расстреливали гражданских при отступлении из Курахово

Фото: istockphoto/Ivan_Ru
Вся жилая зона Курахово освобождена от боевиков ВСУ. Подразделениями российских штурмовиков при обходе домов во время зачистки обнаружены 28 неопознанных тел гражданских.
У всех погибших зафиксированы сквозные пулевые ранения, передаёт телеграм-канал SHOT. Очевидно, украинские военные, поняв, что не сумеют выполнить приказ командования «держаться до конца», отступили, расстреливая по пути мирных жителей. Тела убитых доставлены в отдел судебно-медицинской экспертизы.
Все найденные погибшие гражданские находились в оккупированной зоне ВСУ. Взятые в плен украинцы признались в зверском отношении к мирным жителям, которые ждали прихода российской армии. По словам солдат, когда город был взят в котёл, командование приказывало им расстреливать гражданских.
Читайте также:
«Катастрофа» для ВСУ в Судже, зачистка Курской области, штурмы в Торецке: последние новости СВО
Командир разведки «Ахмата» Аид рассказал о снайперских дуэлях в Курской области
Расчет БПЛА из России помог уничтожить польскую самоходную артустановку Krab
Александр Бойцов