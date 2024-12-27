Жители Курахова подсказывают ВС РФ, где находятся огневые точки ВСУ

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Командир штурмовой роты с позывным «Ярс» рассказал, что город Курахово в ДНР скоро будет освобожден от присутствия ВСУ, сейчас российские военные проводят зачистку города, а местное население подсказывает, где находятся огневые точки противника.
Он рассказал RT, что большинство жителей Курахова поддерживает российских военных. Мирные граждане часто подсказывают бойцам ВС РФ, где ВСУ организовали свои огневые, и где засел снайпер.
При этом российские штурмовики стараются оберегать местных.
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При этом российские штурмовики стараются оберегать местных.
«Как-то пришли, сказали, что в подъезде одного из домов на таком-то этаже живёт неходячая бабушка, которая не может спуститься в подвал. Соответственно, в сторону того дома старались не работать, чтобы её не зацепить. Сложно, но как иначе?» — рассказал «Ярс».
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Элина Позднякова