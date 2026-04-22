Сырский: Россия намерена взять под контроль не только Донбасс, но и всю Украину
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия намерена взять под контроль не только Донбасс, но и всю Украину. Об этом информирует его Telegram-канал.
По словам военачальника, армия РФ продолжает попытки продвижения на фронте. Он подчеркнул, что речь идет не только о востоке страны.
Сырский сделал это заявление во время встречи с главой военного экспертного совета ARES при ВСУ, бывшим заместителем верховного главнокомандующего НАТО генералом Ричардом Ширреффом. Украинский командующий обсудил с ним ситуацию на линии боевого соприкосновения и дальнейшее развитие событий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
