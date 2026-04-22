Два человека остаются под завалами разрушенного дома в Сызрани
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром в Сызрани вражеские БПЛА повредили два многоквартирных дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, на вызов сразу выехали экстренные службы и медики. Власти развернули оперативный штаб. После удара пострадали 12 человек. Под обломками, по предварительной информации, остаются еще двое. Троих раненых врачи увезли в больницу. Остальным медики оказали амбулаторную помощь. С жильцами работают медицинские психологи.
Сейчас спасатели разбирают завалы в разрушенном подъезде. Во втором доме риска обрушения конструкций нет. Для жителей уже открыли пункты временного размещения. Вячеслав Федорищев призвал людей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
