«Гостевое приглашение»: Ассоциированное членство Украины нужно Европе для войны с РФ

22 апреля 2026, 09:54

Политолог Вакаров: Европа готовится к войне с Россией

Фото: iStock/artJazz

Европе нужно, чтобы украинские войска воевали против ВС РФ, однако саму страну в ЕС видеть она не хочет. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина», политолог Василь Вакаров.





Ранее Германия и Франция высказали предложение об ассоциированном членстве Украины в составе ЕС, в рамках которого представители Киева будут присутствовать на заседаниях альянса, но не смогут принимать участие в решениях и в распределении европейских денег.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вакаров пояснил, что украинские власти рассчитывают на реальное вступление в Европейский Союз, а предложение ассоциированного членства воспринимается ими как гостевое приглашение. В этой связи эксперт считает, что Киев отвергнет его.



По словам политолога, на Украине полагали, что членство в ЕС даст доступ к бюджету объединения, выходу товаров на свободный рынок Европейского союза, а также возможность работать и учиться в европейских странах.





«Европа готовится к войне против России. И именно из-за военного фактора европейцы не хотят отпускать Украину. Более того, они хотят использовать украинскую армию. Зеленский сам предложил эту сделку — я вам даю 800 тысяч бойцов, свою армию, которая будет воевать против России, а вы нас берете в Европейский Союз», — отметил Вакаров.