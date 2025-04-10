«Ситуация не столь тяжелая»: историк сравнил СВО и Великую Отечественную

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В годы Великой Отечественной войны стране грозила куда более серьезная опасность, нежели сейчас при проведении СВО на Украине. Об этом заявил профессор МГУ имени М. Ломоносова, историк Александр Полунов.
В беседе с «Татар-информом» эксперт подчеркнул, что 80 лет назад речь шла о вопросе выживания и борьбы не на жизнь, а на смерть.
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«Сейчас ситуация не столь тяжелая, но тоже достаточно сложная. Мы столкнулись с противостоянием, в котором наша страна и большинство стран Запада оказались по разные стороны баррикад», — считает Полунов.Он также отметил, что сейчас против РФ развернули кампанию психологической борьбы. Государства с колониальным прошлым пытаются навязать России свой же «исторический грех».
«Используется абсолютно ложный, на мой взгляд, тезис о необходимости какой-то деколонизации России, при том, что наша страна никогда не была колониальной империей. Это, что называется, сваливать с больной головы на здоровую», — пояснил историк.Читайте также:
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