ВС РФ освободила Журавку в Сумской области от ВСУ

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Армия России освободила село Журавка в Сумской области Украины. Об этом 10 апреля заявили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также нанесены удары артиллерией и авиацией по местам нахождения живой силы и вооружения ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Курской области.
Отмечается, что в районе курских населенных пунктов Горналь и Олешня поражено сразу несколько бригад противника.
Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 420 человек на курском направлении.
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Элина Позднякова