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ВС РФ освободила Журавку в Сумской области от ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России освободила село Журавка в Сумской области Украины. Об этом 10 апреля заявили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также нанесены удары артиллерией и авиацией по местам нахождения живой силы и вооружения ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Курской области.

Отмечается, что в районе курских населенных пунктов Горналь и Олешня поражено сразу несколько бригад противника.

Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 420 человек на курском направлении.

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За истекшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по объектам российской энергетики
10 апреля 2025, 15:07

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

За прошедшие сутки 9 апреля Вооружённые силы Украины (ВСУ) 11 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Цели украинских военных находились в восьми регионах Российской Федерации.
Эту информацию привели в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники ведомства уточнили, что атакованные ВСУ объекты энергетики находятся на территории Брянской, Белгородской, Курская, Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик и Краснодарского края. В основном удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов, а страдали от этого мирные жители, так как повреждения получили несколько высоковольтных линий электропередачи, а также подстанции.

В Минобороны отметили, что киевский режим такими действиями нарушает российско-американские договорённости о запрете нанесения ударов по объектам энергетики. Несмотря на публичное заявление Зеленского о присоединении Киева к мораторию, удары со стороны Украины продолжаются в одностороннем порядке, подчеркнули в российском военном ведомстве.

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«Ядерная война с РФ»: раскрыта шокирующая правда о намерениях администрации Байдена
Такер Карлсон: США были готовы начать ядерную войну с Россией
10 апреля 2025, 15:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация бывшего президента США Джо Байдена, несмотря на отчеты об опасности ядерной войны, передала Киеву ракеты для ударов по России. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
По словам Карлсона, Пентагон провел исследование, согласно которому стало понятно, что в случае передачи дальнобойных ракет Киеву и разрешения бить ими по территории РФ, вероятность ядерного обмена составила бы 50%.

«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать. Это настоящее безумие. Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда», — заявил Карлсон в соцсети X.

Он уточнил, что речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS, которые были переданы Украине. Впоследствии ВСУ неоднократно использовали это вооружение для атак на российские территории.

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В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот
10 апреля 2025, 14:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Помощь с трудоустройством воинам, вернувшимся из зоны спецоперации, – одна из задач, которые ставит перед нами президент. Стараемся выполнять это поручение. У нас, например, запущена кадровая региональная программа «Герои Подмосковья» для военных, которые хотят попробовать себя в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Однако параллельно нужно делать упор на востребованные рабочие специальности, чтобы ветераны СВО могли получить необходимые знания и пойти на работу на предприятие», – подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Планируется, что нововведения будут распространяться на работодателей с численностью работников более 200 человек. Изменения могут затронуть свыше 400 предприятий Московской области.

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В Кремле обозначили временные рамки завершения конфликта на Украине
Песков: временных рамок по урегулированию украинского конфликта нет
10 апреля 2025, 13:44

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Никаких временных рамок для урегулирования украинского конфликта нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никаких временных рамок нет, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это, прежде всего, соблюдение интересов РФ», — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс сообщала, что очередной раунд российско-американских переговоров пройдет в Стамбуле в четверг, 10 апреля. По ее словам, стороны обсудят работу дипмиссий, а политика, безопасность и конфликт на Украине в повестку не входят.

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ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики

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ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики
10 апреля 2025, 13:07

Фото: iStock/aapsky

За минувшие сутки украинская сторона 11 раз атаковала российские энергетические объекты. Об это 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Так, отмечается, что ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики.

В ЛНР украинский дрон оборвал провода высоковольтной линии Новодонбасская — Победа филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС. Второй удар пришелся по электроподстанции Антрацит филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС.

В ДНР дрон ВСУ сбросил боеприпас на объект ПАО «Россети» в Горловке.

В Запорожской области из-за атаки БПЛА оборвались провода и отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-Энерго».

В Херсонской области атака произошла БПЛА на электроподстанцию Бэхтеры ГУП «Херсоноблэнерго». Повреждения получили трансформаторы, из-за чего без электричества осталось около пяти тысяч жителей Голопристанского района.

В Курской области после украинского обстрела отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Без электричества остались более 600 жителей Большесолдатского района.

В Брянской области ВСУ атаковали энергообъект Страчево филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции.

Другой украинский дрон ударил по энергообъекту Светово филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электричества остались жители Севского района.

В Белгородской области беспилотник ВСУ повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород» в Шебекине.

Также украинский БПЛА сбросил боеприпас на электроподстанцию Грайворон филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

В Краснодарском крае из-за атаки отключилась высоковольтная линия Варениковская — Джигинская ПАО «Россети Кубань».

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