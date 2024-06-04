СК просит арестовать белорусского гребца Шурмея и 3 наемников за участие в СВО против РФ

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Следственный комитет требует заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея и еще троих иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине. Об этом говорится в электронной базе данных Басманного суда Москвы, в который поступили соответствующие материалы следствия.
Отмечается, что в перечень наемников помимо Шурмея попали: Фрейзер Д. Р., Гата И. и Варшанидзе С. Согласно данным следствия, против них возбуждено дело по ч. 3 ст. 359 УК России.
Напомним, Павел Шурмей представлял Белоруссию на двух олимпиадах. В настоящее время он принимает участие в украинском конфликте на стороне ВСУ.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напомним, Павел Шурмей представлял Белоруссию на двух олимпиадах. В настоящее время он принимает участие в украинском конфликте на стороне ВСУ.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова