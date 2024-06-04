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Во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что отряды штурмовиков вошли в Нетайлово через Первомайское, применяя тактику скрытого передвижения малыми группами с поддержкой бронетехники и беспилотных летательных аппаратов. В процессе боя российские бойцы вытеснили солдат ВСУ из окопов и блиндажей, провели зачистку и установили флаг на здании администрации.
В военном ведомстве добавили, что поднятие флага на освобожденных территориях имеет особое символическое значение, подчеркивая победу и укрепляя боевой дух военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В военном ведомстве добавили, что поднятие флага на освобожденных территориях имеет особое символическое значение, подчеркивая победу и укрепляя боевой дух военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова