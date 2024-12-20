Следком возбудил уголовное дело против воюющей под Курском наёмницы из Дании

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Она подозревается в участии в боевых действиях в составе ВСУ в качестве наёмницы на территории Курской области.
Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи установили, что иностранка принимает непосредственное участие в вооружённом конфликте, причём на территории России. В составе наёмнических формирований она вместе с украинским военным проникла на территорию Курской области. С целью устрашения, Йоргенсен совершала преступные действия против мирных жителей российского региона.
В настоящее время датчанка подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Террористический акт») и 359 («Наёмнчество») УК РФ. Следователи предпринимают действия по установлению Йоргенсен её соучастников. Расследованием уголовного дела занимаются специалисты главного следственного управления СК РФ.
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Александр Бойцов