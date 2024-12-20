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Следком возбудил уголовное дело против воюющей под Курском наёмницы из Дании

Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Она подозревается в участии в боевых действиях в составе ВСУ в качестве наёмницы на территории Курской области.


Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи установили, что иностранка принимает непосредственное участие в вооружённом конфликте, причём на территории России. В составе наёмнических формирований она вместе с украинским военным проникла на территорию Курской области. С целью устрашения, Йоргенсен совершала преступные действия против мирных жителей российского региона.

В настоящее время датчанка подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Террористический акт») и 359 («Наёмнчество») УК РФ. Следователи предпринимают действия по установлению Йоргенсен её соучастников. Расследованием уголовного дела занимаются специалисты главного следственного управления СК РФ.

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#наемники
В Белгородской области БПЛА атаковали автомобили
20 декабря 2024, 14:06

Фото: iStock/ Alesmunt

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии (ВСУ) атаковали Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Teлеграм-канале.
«ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по нашей территории. Предварительно, пострадавших нет», — обратил внимание Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области отметил, что целью по меньшей мере одной из атак Вооружённых сил Украины стал грузовой автомобиль в городе Щебекино — его повредили FPV-дроном.

На участке автодороги Шебекино — Белгород ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал во время удара о дорожное полотно, в итоге повредились кузов и колёса легкового автомобиля, подчеркнул Вячеслав Гладков.

«Информация о последствиях атак уточняется», — резюмировал глава региона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ выпускали в направлении города в пятницу утром ложные цели, а не реальные снаряды, из-за чего в городе долго звучала сирена, предупреждающая об опасности с воздуха.

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#всу
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Ответы ВС РФ на удары вглубь России будут каждый раз – Песков
20 декабря 2024, 14:02

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Ответы российских войск на удары вглубь территории России будут производиться каждый раз, о чём неоднократно предупреждал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля отметил, что такие удары действительно наносятся в ответ на обстрелы российской территории дальнобойным оружием, как и говорил президент. Так будет продолжаться и дальше.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос о том, можно ли интерпретировать вызов Путиным Запада на дуэль как шутку или предупреждение.

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При ударе ВС РФ по управлению СБУ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ
20 декабря 2024, 13:56

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб погибли при российском ударе по управлению СБУ в Киеве утром 20 декабря. Об этом сообщил пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика. По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые источники утверждают, что в Киеве ищут некую группу военных, которые якобы работают на Россию, а сегодняшний удар по пункту управления СБУ удалось совершить по их наводке.

Кроме того, Лебедев написал, что не все погибшие, погибли от прилета, по непроверенным данным, несколько военных были застрелены.

«Я понимаю, что это все непроверенные данные, но не исключаю, что в День работника органов государственной безопасности Российской Федерации, таким образом был передан «привет» от серьезной военной агентуры», — ​заключил Лебедев.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило о нанесении группового удара оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ шестью оперативно-тактическими американскими ракетами ATACMS и четырьмя британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области.

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Воздушная тревога по всей Украине, ожидается запуск «Орешника»
По всей Украине объявлена угроза баллистической опасности
20 декабря 2024, 13:46

Фото: iStock/Stock Dealer

Во всех областях Украины объявили баллистическую опасность. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Украинские паблики предполагают, что может произойти запуск "Орешника" — из-за угрозы баллистики, которую объявили одновременно во всех областях», — говорится в Telegram-канале издания.

Мониторинговые ресурсы сообщают об активности на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, откуда 21 ноября был произведен пуск ракеты «Орешник» по Украине. Также есть информация, что воздушное пространство над полигоном закрыто.

Официально такая угроза не подтверждалась.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла групповой удар по пункту управления СБУ в Киеве в ответ на ракетный удар ВСУ по Ростовской области.


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ВСУ выпускает ложные воздушные цели в направлении Севастополя
Развожаев: ВСУ выпустили ложные цели в направлении Севастополя
20 декабря 2024, 13:26

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В пятницу, 20 декабря, ВСУ выпускали в направлении Севастополя в пятницу утром ложные цели, а не реальные снаряды, из-за чего в городе долго звучала сирена, предупреждающая об опасности с воздуха. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Однако он призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае воздушной тревоги.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников. Из них 16 ликвидировали в Краснодарском крае, 14 – в акватории Черного моря. Еще пять украинских дронов сбили в Белгородской области и один – в Курской.

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Песков: стоит говорить о кавычках в высказывании президента РФ про дуэль «Орешником»
20 декабря 2024, 13:25

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера государства Владимира Путина, который предложил провести высокотехнологичную дуэль баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и систем западных ПВО, установленных на Украине.
Дмитрий Песков обращает внимание, что «очень важно говорить о кавычках в высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали».

«Это же не его была инициатива. Его попросили объяснить возможно уязвимость и поэтому президент как он обычно делает достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее», — подчеркнул пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Дмитрий Песков подчеркнул, что «хорошо известна» позиция РФ по ударам дальнобойным оружием Запада по территории России.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что подобные удары по территории РФ уже наносились. Владимир Путин передавал, что ответные действия будут каждый раз, добавил Дмитрий Песков.

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ВС РФ сбили самолет МиГ-29 и 519 украинских БПЛА
Системы ПВО РФ за неделю сбили самолет МиГ-29 и 519 украинских беспилотников
20 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto/zim286

За минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, сбив украинский истребитель МиГ-29, а также 519 беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, в ходе операции были уничтожены также шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, разработанные в Великобритании, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун». Кроме того, российские ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции, и 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, также американского производства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#пво
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Выбор цели по пункту управления СБУ – это возмездие за убийство Кириллова
Главред Коротченко назвал возмездием выбор цели по пункту управления СБУ
20 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/vadimrysev

Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство в Москве начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило о нанесении группового удара оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ шестью оперативно-тактическими американскими ракетами ATACMS и четырьмя британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В результате российского удара были поражены пункт управления СБУ, позиции ЗРК Patriot и конструкторское бюро «Луч» в Киеве, производящее крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха» и ракетные комплексы «Нептун».

По словам Коротченко, выбор целей осуществлялся с позиции возмездия за подготовленное и реализованное СБУ убийство генерала Кириллова. В этом случае такая практика является правомерной и соответствующей нормам международного права.

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#сбу
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За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 59 украинских военных
20 декабря 2024, 12:47

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На фоне продолжающихся боевых действий в рамках специальной военной операции, Минобороны России сообщило о том, что за последнюю неделю 59 украинских военнослужащих сдались в плен российским подразделениям. Об этом МО проинформировало в своей сводке.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

На Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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