СК: наёмник из Бразилии подозревается в убийстве российских военнопленных

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении наёмника из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который сначала пытал, а потом убил российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.
«Он [наёмник] подозревается (заочно) в наёмничестве и совершении террористического акта в Курской области», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.После вторжения в Курскую область в составе украинских подразделений наёмник применил к двум военнопленным из России пытки и физическое насилие, а затем убил их.
По данным расследования, Лукаш Рибейру ди Жезус и другие наёмники, действуя вместе с представителями вооруженных формирований Украины, в сентябре 2024 года незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области.
Сейчас следователи разыскивают фигуранта дела и его соучастников. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастным к их совершению, заключили в СК.
Расследованием уголовного дела занимается Главное военное следственное управление СК РФ.
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Анастасия Ларина