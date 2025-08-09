Скандально известного актёра Андрея Панина* исключили из розыска СБУ
Скандально известный актер Алексей Панин*, ранее объявленный в розыск на Украине, исключен из базы разыскиваемых лиц Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.
Панин* был объявлен в розыск в 2015 году по делу о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Тогда экс-глава Главного следственного управления СБУ Василий Вовк сообщал, что в розыск были также объявлены певица Юлия Чичерина и другие российские публичные фигуры, поддержавшие действия России в Крыму.
Причины исключения Панина* из списка разыскиваемых официально не раскрываются. Также отсутствует информация о завершении досудебного расследования, начатого против актера более десяти лет назад.
С начала российской спецоперации в 2022 году Панин* покинул Россию. В РФ он был признан иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов. О его текущем местонахождении официальных данных нет.
Читайте также: