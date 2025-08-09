Скандально известного актёра Андрея Панина* исключили из розыска СБУ

09 августа 2025, 10:50

Алексей Панин (фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Скандально известный актер Алексей Панин*, ранее объявленный в розыск на Украине, исключен из базы разыскиваемых лиц Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.