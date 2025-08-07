Стало известно о планах СБУ сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии
РИА Новости: СБУ обсудит в Варшаве план по срыву размещения «Орешника» в Белоруссии
Украинские и польские спецслужбы совместно с беглой белорусской оппозицией хотят сорвать размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщил источник РИА Новости в рядах белорусской оппозиции.
Обсуждение их плана действий состоится 9-10 августа. По данным собеседника агентства, встреча пройдет в рамках антибелорусских мероприятий, включающих конференцию «Новая Беларусь» и марш по Варшаве.
На закрытой части форума ожидается участие представителей СБУ, ГУР Украины, польской Службы военной разведки и других зарубежных структур. Основной темой станет координация усилий по срыву развертывания российских баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии.
Напомним, что 1 августа президент России Владимир Путин сообщил о поступлении первого серийного ракетного комплекса «Орешник» в российские войска. Комплекс рассматривается как ответ на применение западного оружия против России.
Ранее российский военный аналитик Игорь Коротченко высказал предположение о возможных местах развертывания новых российских баллистических ракет средней дальности «Орешник».