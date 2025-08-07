Стало известно о планах СБУ сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

07 августа 2025, 06:24

РИА Новости: СБУ обсудит в Варшаве план по срыву размещения «Орешника» в Белоруссии

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские и польские спецслужбы совместно с беглой белорусской оппозицией хотят сорвать размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщил источник РИА Новости в рядах белорусской оппозиции.





Обсуждение их плана действий состоится 9-10 августа. По данным собеседника агентства, встреча пройдет в рамках антибелорусских мероприятий, включающих конференцию «Новая Беларусь» и марш по Варшаве.



