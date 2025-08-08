Сотрудники военкомата и СБУ похитили священников УПЦ в Харькове
Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артём Дмитрук сообщил о похищении священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харькове сотрудниками военкомата и Службы безопасности Украины (СБУ). Его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что священнослужителей — протоиерея отца Сергия и его брата, отца Виталия — вызвали на допрос, после чего они были похищены и доставлены в один из военкоматов Харькова. Дмитрук призвал прихожан и всех неравнодушных распространить информацию о случившемся и прийти к военкомату для молитвы.
Позже депутат сообщил, что священников УПЦ отпустили.
