РИА Новости: ВСУ в течение недели пытались уничтожить российский танк

10 апреля 2026, 06:17

Украинские войска обнаружили танк ВС РФ и целую неделю пытались поразить его, потратив десятки беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Маэстро».





Он сам командовал экипажем боевой машины, которая обстреливала вражеские цели с закрытой позиции. Высокая интенсивность огня позволила ВСУ вычислить место дислокации танка.



«В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре "Бабы-Яги". Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника», — поделился «Маэстро».