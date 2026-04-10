РИА Новости: ВСУ в течение недели пытались уничтожить российский танк
Украинские войска обнаружили танк ВС РФ и целую неделю пытались поразить его, потратив десятки беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Маэстро».
Он сам командовал экипажем боевой машины, которая обстреливала вражеские цели с закрытой позиции. Высокая интенсивность огня позволила ВСУ вычислить место дислокации танка.
«В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре "Бабы-Яги". Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника», — поделился «Маэстро».
По его словам, когда атака прекратилась, танк без серьезных повреждений уехал и занял новую огневую точку. Как утверждает собеседник агентства, боевая машина до сих пор в ходу и продолжает выполнять цели СВО.