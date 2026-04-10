Пожар вспыхнул после атаки беспилотников в Волгограде
Беспилотники ВСУ атакуют Волгоград около пяти часов подряд. В одном из районов зафиксировали пожар, пишет Телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, в течение ночи в разных районах города прогремело порядка 20 взрывов. Возгорание произошло в здании на юге Волгограда. По предварительной информации, на него упали фрагменты сбитого беспилотника. Местные жители утверждают, что система ПВО уничтожила не менее десяти воздушных целей. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Волгоград повреждения получили пять жилых домов. Информацию подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров.
