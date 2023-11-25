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Киевский режим ищет пути отхода.
Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
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Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
«Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Ещё не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях, с учетом новых территориальных реалий», - сообщил Леонид Слуцкий.По словам Слуцкого, в прошлом году мирный договор был фактически подготовлен. Его нужно было парафировать и подписать. По данным Слуцкого, Россия в знак доброй воли вывела войска с киевского и черниговского направления.
«И что? Киевский режим и его западные кукловоды в ответ - и это мы сегодня понимаем всё более отчетливо - устроили провокацию в Буче и заявили, что будут воевать с целью победить Россию на поле боя», - вспоминает события прошлого Слуцкий.Ранее сообщалось, что Великобритания рассчитывает на продолжительный конфликт на Украине, поскольку имеет большие планы на Центральную Азию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал турецкий аналитик Энгин Озер. По его мнению, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии.
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Мария Фирсова