Служба по контракту в Московской области: льготы и выплаты
Масштабная система поддержки контрактников ВС РФ и членов их семей действует в Московской области.
В регионе представлены 75 мер поддержки, 32 из которых реализуются исключительно на уровне области. Военнослужащие получают федеральные выплаты, единовременную материальную поддержку и соцгарантии.
Если контракт в Подмосковье заключит иностранный гражданин, ему полагается оформление российского паспорта в ускоренном и упрощённом режиме.
Отдельное внимание региональные власти уделяют ветеранам. Им доступны бесплатные социальные услуги и лечение в трёх крупнейших реабилитационных центрах Московской области.
Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте уполномоченного по правам человека в Подмосковье и в навигационном сервисе на региональном портале госуслуг.
Также поддержка распространяется на семьи солдат. Им оказывают помощь в трудоустройстве, детям предоставляют бесплатное питание в школах и приоритеты при зачислении в детсады и российские вузы.
Размер выплат зависит от должности. Так, рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей, а замкомандиров взводов — от 242 тысяч. Надбавки предусмотрены за выполнение боевых задач и уничтожение техники противника.
Подробнее о подмосковных мерах поддержки контрактников можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
