Подмосковные водители стали лучшими на конкурсе профессионального мастерства
В Коломне на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства определили лучших водителей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Праздник объединил лучших водителей автобусов из нескольких регионов России, любителей автомобилей, ценителей старинной техники и всех, кто решил провести день с семьёй на свежем воздухе.
«На конкурсной трассе встретились команды из Санкт-Петербурга, Симферополя, Иркутска, Нижнего Новгорода, Пскова, Твери, Костромы, Уфы, Казани и Московской области. Первым этапом соревнований стало знание правил дорожного движения. Затем водители показывали мастерство за рулём в скоростном маневрировании с выполнением таких элементов, как «змейка», «заезд в бокс», «тоннельные ворота», «колея» и так далее. На этапе «комфортное вождение» нужно было проехать так, чтобы из установленного в салоне автобуса стакана не пролилось ни капли воды», – отметили в министерстве.
По итогам соревнований высшие ступени пьедестала заняли водители Мострансавто. В категории автобусов большого класса лучшим стал Алексей Бараников из Люберец. Среди автобусов малого класса абсолютную победу одержала Виктория Савельева из Коломны. Её же признали лучшим молодым водителем по скоростному маневрированию. Все победители получили денежные призы.
Одним из самых зрелищных моментов праздника стал автомобильной ретро-техники. Колонна прошла от автостанции «Старая Коломна» до производственной базы Мострансавто.
Масштабный праздник был организован по случаю 100-летию предприятия. Как напомнили в министерстве, оно является подведомственной МТДИ организацией.