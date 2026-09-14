Подмосковные водители стали лучшими на конкурсе профессионального мастерства

14 сентября 2026, 14:27

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Коломне на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства определили лучших водителей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Праздник объединил лучших водителей автобусов из нескольких регионов России, любителей автомобилей, ценителей старинной техники и всех, кто решил провести день с семьёй на свежем воздухе.

«На конкурсной трассе встретились команды из Санкт-Петербурга, Симферополя, Иркутска, Нижнего Новгорода, Пскова, Твери, Костромы, Уфы, Казани и Московской области. Первым этапом соревнований стало знание правил дорожного движения. Затем водители показывали мастерство за рулём в скоростном маневрировании с выполнением таких элементов, как «змейка», «заезд в бокс», «тоннельные ворота», «колея» и так далее. На этапе «комфортное вождение» нужно было проехать так, чтобы из установленного в салоне автобуса стакана не пролилось ни капли воды», – отметили в министерстве.