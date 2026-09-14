Подмосковье примет региональный слёт наставников «Движения Первых»
Региональное отделение «Движения Первых» Московской области проводит «Региональный слёт для наставников Движения Первых. Московская область» с 31 августа по 23 октября 2026 года.
Организаторы приглашают к участию наставников Движения Первых Московской области старше 18 лет, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школ, студентов вузов, участников специальной военной операции и других специалистов социокультурной сферы Подмосковья.
Главная цель слёта — создать единое коммуникативное пространство для развития и укрепления системы наставничества Движения Первых в регионе. Регистрация продлится до 27 сентября 2026 года включительно.
Заявки принимают по ссылке. Чтобы участвовать, нужно прикрепить анкету (Приложение) к обращению. Подробная информация о слёте содержится в Положении об организации и проведении мероприятия, которое доступно по указанному веб-адресу.
Читайте также: