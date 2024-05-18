Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Это лишь первый шаг»: Зеленский о продвижении России в Харьковской области

«Это лишь первый шаг»: Зеленский о продвижении России в Харьковской области

18 мая 2024, 04:38

Продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в Харьковской области является лишь «первым шагом» нового наступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству AFP.


По его словам, атака российской армии может состоять из «нескольких волн», первая из которых в настоящее время проходит в Харьковской области. Украинский лидер подчеркнул, что Киев располагает четвертью сил противовоздушной обороны (ПВО), необходимых для отражения атаки. Зеленский также заявил, что необходимо получить дополнительно 120-130 самолетов.

Ранее сообщалось, что поражения украинских войск в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране. Также высказывалось предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.

Читайте также:

На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно

Зеленский раскрыл самое большое преимущество России в конфликте

Младший сержант сорвал атаку ВСУ ликвидацией 40 военнослужащих
#украина
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
#харьков
#харьковская область
#переговоры
#самолёты
#пво
Зеленский раскрыл самое большое преимущество России в конфликте
Зеленский: ограничения Запада предоставили Москве самое большое преимущество
18 мая 2024, 03:43

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France Press (AFP) заявил, что западные ограничения на использование оружия, поставляемого Киеву для нанесения ударов по российской территории, дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте.
«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», – сказал Зеленский.

Ранее он заявил, что союзники Украины боятся военного проигрыша России.

Перед этим Зеленский заявил, что Запад не подталкивает Украину к перемирию с Россией, но эта идея, похоже, существует в атмосфере мира.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия

США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

На Украине обратились к Сырскому из-за Харькова
#владимир зеленский
#сша
#россия
#переговоры
#сво
#владимир путин
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Младший сержант сорвал атаку ВСУ ликвидацией 40 военнослужащих
МО РФ: младший сержант Чунчуков сорвал наступление ВСУ ликвидацией 40 солдат
18 мая 2024, 03:36

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Младший сержант Александр Чучунков, действуя в составе артиллерийского расчета, помог сорвать попытку атаки Вооруженный сил Украины (ВСУ) на одном из ключевых тактических направлений. Благодаря ему были ликвидированы 40 солдат противника, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает ТАСС.
Артиллерийскому расчету было приказано атаковать место сосредоточения украинских солдат, которое было заранее обнаружено российским военным беспилотным аппаратом (БПЛА). Украинская сторона открыла ответный огонь, и один из снарядов разорвался рядом с позицией российского наводчика, повредив прицельное приспособление.

«Несмотря на продолжающийся обстрел, гвардии младший сержант Чунчуков оперативно добрался до места хранения ремонтного комплекта и заменил поврежденную деталь, что позволило продолжить ведение прицельного огня по противнику», – говорится в сообщении МО РФ.

В результате боевых столкновений украинская армия потеряла до 40 солдат и 3 единицы автотранспорта, а попытка украинского наступления провалились.

Ранее сообщалось, что поражения украинских войск в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране. Также высказывалось предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.

Читайте также:

В США обратили внимание на замалчивание Блинкеном одного обещания Украине

Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия

На Украине раскрыли последствия провала ВСУ под Харьковом
#вс рф
#минобороны рф
#россия
#украина
#сво
#харьков
#переговоры
#солдаты
#военные
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине раскрыли последствия провала ВСУ под Харьковом
18 мая 2024, 02:12

Фото: iStock/Sinenkiy

Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране, сообщило украинское издание «Страны».
Журналисты подчеркнули, что на фоне завышенных ожиданий победы со стороны властей у жителей Украины накапливаются сомнения. Ситуация усугубилась из-за российского наступления в Харьковской области. Граждане задумались, почему укрепления не были готовы, на что были потрачены выделенные средства на строительство и почему украинская армия не готовилась к российской операции.
Авторы публикации предположили, что неудача украинской армии под Харьковом подтолкнет Украину к переговорам.

«Власти сейчас стоят перед трудным выбором – продолжать ли и дальше стратегию "войны на истощение" (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны», – отмечается в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Если Киев не получит два ЗРК Patriot, он предрек такое развитие событий. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.

Читайте также:

США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

Российские солдаты захватили бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»

На Украине обратились к Сырскому из-за Харькова
#всу
#вс рф
#сво
#украина
#киев
#харьковская область
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские солдаты захватили бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»
18 мая 2024, 01:45

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские солдаты на харьковском направлении взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящегося в прострации, передает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Российские войска на харьковском направлении захватили распростертых солдат Украинской армии (ВСУ). Об этом сообщил телеграм-канал "Архангел спецназа".

Опубликованное видео ясно показывает, что солдат не смог ответить на вопрос. В то же время его глаза блуждают из стороны в сторону.

"Видеть тысячу ярдов" - это то, что говорят о воине с таким отстраненным взглядом, как будто он смотрит куда-то за пределы пространства-времени. Такие реакции связаны с переживанием длительного стресса и шокирующих событий, травмирующих психику. Такая глупость - защитная реакция души на невыносимые условия враждебности по отношению к ней", - сказал он.

Ранее стало известно, что военнослужащие украинской армии во время рейда на село Стрелечье в Харьковской области активно отступали и сдавались российским войскам в больших количествах.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине обратились к Сырскому из-за Харькова
Соскин задал неудобный вопрос главкому ВСУ Сырскому из-за Харькова
18 мая 2024, 00:11

Фото: iStock/Irina Piskova

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обратился к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с просьбой прокомментировать сложную ситуацию в Харькове.
В пятницу, 17 мая, Сырский заявил, что украинская армия столкнется с тяжелыми боями из-за неожиданного наступления российской армии.

«Сырский, зачем согласился? Если такой умный задним числом, все понимает, зачем он согласился заменить Залужного?» – задал он вопрос главкому.

По словам Соскина, генерал понимал, что не сможет выполнить поставленную задачу. Бывший советник Кучмы объяснил это тем, что в ВСУ недостаточно людей и мобилизация в том виде, в каком ее хотели видеть украинские власти, не состоится.

Ранее Олег Соскин заявил, что украинцы могут начать гражданский конфликта из-за ужесточения мобилизации в стране.

По его словам, на Украине уже идет открытая гражданская война, которую можно наблюдать при столкновениях с сотрудниками региональных кадровых центров.

Читайте также:

Пентагон озадачен неудачами ВСУ на фронте

Боевик ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов» очнулся в российском плену

Опубликованы кадры поражения «Градами» опорников ВСУ в Часовом Яре
#украина
#экономика
#александр сырский
#всу
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные нанесли удар по месту дислокации СБУ в Херсоне
Подполье: ВС РФ ударили по месту дислокации СБУ в Херсоне
17 мая 2024, 23:19

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска на основе данных подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне, сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град в ходе беседы с РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен по днепровскому районному отделу внутренних дел (РОВД). Подольем было установлено, что в здании находятся полицейские, оперативники и сотрудники СБУ.

«У СБУ там были свои кабинеты, но постоянно они там не сидели, но удар произошел когда нужно», – сообщил Град.

Ранее в Херсоне, контролируемом Киевом, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Также в результате ударов пострадала портовая инфраструктура города. Кроме того, были повреждены здание администрации и хозяйственные постройки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС РФ нанесли двойной удар «Искандером» по складу ВСУ в Одессе

Стало известно, кто координировал удар ракетами ATACMS по Крыму минувшей ночью

В ООН осудили удар ВСУ по жилому дому в Белгороде
#всу
#сбу
#херсонская область
#киев
#украина
#россия
#сво
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода
Гладков: два человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгорода
17 мая 2024, 22:37

Фото: iStock/Roman Novitskii

В результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале. Он уточнил, что у одного из пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также он получил осколочное ранение левой голени. Второй житель — осколочное ранение лобной области.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, подчеркнул он.

Читайте также:

Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина

Минобороны отчиталось об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородом

Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород
#белгородская область
#обстрел
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К Герою России Ивану Жарскому приставили «охрану» из-за возросшей популярности
17 мая 2024, 20:56

Фото: Минобороны РФ

Герою России Ивану Жарскому с Поклонной горы предоставили «охрану», сообщает Mash.
Всего за сутки он стал настолько популярным в сети, что поток фанатов не прекращается. Каждый посетитель выставки подбитой техники стремится пожать ему руку, обнять, сфотографироваться и поблагодарить за его подвиги в зоне СВО.

Ранее Life.ru рассказал о Жарском, самом скромном бойце СВО, который уничтожил десяток украинских БМП и танков. На его счету подбитые немецкий танк Leopard, БМП Bradley производства США и множество других трофеев. Однако, улыбаясь, он приписывает получение наград своей работе в штабе. В шутку говорит, что «никого не подбивал», а просто «печатал бумажки на компьютере», после чего его «перевели в столовую».

Читайте также:

Пошутивший о службе писарем Герой России Жарский подбил танк Leopard

Минобороны сообщило о доставке на выставку на Поклонной горе танка М1 Abrams

На Поклонной горе мужчина пытался потушить Вечный огонь
#сша
#герой
#герой россии
#мужчина
#выставки
#вечный огонь
#сво
#танк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД назвал «разбоем» решение Эстонии по российским активам
17 мая 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Racide

Решение эстонского парламента о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины является «неприкрытым разбоем», нарушающим международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, незаконные действия Таллина по изъятию российской собственности представляют собой «очередной враждебный демарш» и «неприкрытый разбой». Захарова отметила, что, если эта законодательная инициатива вступит в силу, возникнет исторический прецедент, разрушивший одну из вековых основ западного общества — принцип незыблемости частной собственности.

«Враждебные действия прибалтийских государств против нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Западные кукловоды часто используют Прибалтику как "полигон" для проверки различных антироссийских идей», — цитирует Захарову официальный сайт МИДа.
Кроме того, она пообещала, что Россия даст зеркальный ответ на любые незаконные инициативы.

Читайте также:

Эстония объявила РПЦ «институтом оправдания агрессии»

ERR: Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи

Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста
#россия
#проверки
#разбой
#договор
#рпц
#полигон
#сайт
#страны
#эстония
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф