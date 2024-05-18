«Это лишь первый шаг»: Зеленский о продвижении России в Харьковской области

Продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в Харьковской области является лишь «первым шагом» нового наступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству AFP.
По его словам, атака российской армии может состоять из «нескольких волн», первая из которых в настоящее время проходит в Харьковской области. Украинский лидер подчеркнул, что Киев располагает четвертью сил противовоздушной обороны (ПВО), необходимых для отражения атаки. Зеленский также заявил, что необходимо получить дополнительно 120-130 самолетов.
Ранее сообщалось, что поражения украинских войск в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране. Также высказывалось предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.
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Александр Климов