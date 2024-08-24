Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его спецподразделение

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Снайпер группы специального назначения обвиняется в передаче российской стороне через соцсети координат дислокации его подразделения, по которому позднее был нанесен удар ракетой «Искандер-М». Об этом сообщается в постановлении Шевченковского районного суда Киева.
Уточняется, что решение было опубликовано 4 июля, однако широкое распространение оно получило только сейчас. Согласно информации постановления, в ноябре прошлого года ВС России совершили удар ракетой «Искандер-М», в результате чего погибли и получили ранения военные подразделения снайпера, в том числе из числа руководящего состава.
Отмечается, что снайпер был завербован и неоднократно передавал данные о ВСУ за денежное вознаграждение.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Отмечается, что снайпер был завербован и неоднократно передавал данные о ВСУ за денежное вознаграждение.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова