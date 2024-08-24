Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его спецподразделение

Российские Вооруженные силы (ВС) стремительно продвигаются на запад в Донецкой народной республики (ДНР) в связи с отсутствием у Вооруженных сил Украины (ВСУ) линий обороны к востоку от Красноармейска, сообщает на своей странице в социальной сети X корреспондент немецкого издания Bild Джулиан Репке.