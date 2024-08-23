Боррель впервые публично признал, что ЕС является частью конфликта на Украине

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Об этом Боррель сообщил на международной конференции в Испании, которую транслировали в социальной сети X.
По словам политика, то, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее европейских государств. Боррель отметил, что Европейский союз не является стороной в войне, однако считается частью конфликта.
То, разрешится украинский конфликт, повлияет на мир и безопасность всех стран, заключил глава дипломатии ЕС.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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То, разрешится украинский конфликт, повлияет на мир и безопасность всех стран, заключил глава дипломатии ЕС.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова